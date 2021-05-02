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3 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Mayıs Pazartesi at yarışı programı

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi, kritik gelişmeleriyle 02.05.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:00
3 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Mayıs Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 3 Mayıs 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 3 Mayıs PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 3 Mayıs Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

3 Mayıs Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 3 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:00
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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