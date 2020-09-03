3 Eylül 2020 Covid-19 günlük tablosu yayınlandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2020 Covid-19 tablosu açıklandı. Vaka sayılarında ki artış devam ederken korkutucu tablo ile karşılaşılmak üzere olduğu belirtildi. En çok hasta bulunan 5 ilin de açıklandığı günlük Covid-19 tablosu şu şekilde,

Vaka sayısı 274.943, toplam vefat sayısı 6.511, toplam iyileşen kişi sayısı 248.087 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca’nın açıklaması

En çok hasta bulunan iller sırası ile Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Diyarbakır. İllerin vaka oranları ise, Ankara %4,7, İstanbul, %4.61, Konya %8.78, Diyarbakır %8.37 olarak belirtildi.

Covid-19 Eylül ayında ki vaka sayıları ne kadar?

1 Eylül: 271.705

2 Eylül: 273.301

3 Eylül: 274.943