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3 Eylül 2020 Covid-19 günlük tablosu yayınlandı!

Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını açıklamaya devam ediyor. Son olarak 3 Eylül 2020 günlük Covid-19 tablosunu açıklayan Fahrettin Koca uyarılarda bulundu. En fazla vaka sayısının olduğu iller de açıklanırken vatandaşlar hangi illerin riskli kategoride olduğunu merak ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:58
3 Eylül 2020 Covid-19 günlük tablosu yayınlandı!
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Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2020 Covid-19 tablosu açıklandı. Vaka sayılarında ki artış devam ederken korkutucu tablo ile karşılaşılmak üzere olduğu belirtildi. En çok hasta bulunan 5 ilin de açıklandığı günlük Covid-19 tablosu şu şekilde,

Vaka sayısı 274.943, toplam vefat sayısı 6.511, toplam iyileşen kişi sayısı 248.087 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca’nın açıklaması

En çok hasta bulunan iller sırası ile Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Diyarbakır. İllerin vaka oranları ise, Ankara %4,7, İstanbul, %4.61, Konya %8.78, Diyarbakır %8.37 olarak belirtildi.

Covid-19 Eylül ayında ki vaka sayıları ne kadar?


1 Eylül: 271.705

2 Eylül: 273.301

3 Eylül: 274.943

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 19:58
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19 Günlük Tablo3 EylülFahrettin Koca
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