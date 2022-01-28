İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Ocak Cumartesi at yarışı programı

Sıcak haber olarak gündeme gelen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 28 Ocak 2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Ocak 2022 Cuma 13:30
29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Ocak Cumartesi at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 29 Ocak 2022 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 29 Ocak CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Ocak 2022 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 29 Ocak Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 29 Ocak 2022 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

29 Ocak Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 29 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 28.01.2022 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Popüler Haberler

29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Ocak Cumartesi at yarışı programı
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
TJK 28 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
SGK ve memur emeklilerine nakit kredi imkanları!
Without Remorse Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi | Tom Clancy’den Acımasız
Burçin Abdullah Kim? Üvey baba dizisi Lamia..
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti
Denizbank yeni kredi kampanyası! 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi!
Netflix'den Outer Banks 2. sezon açıklaması
Son Dakika emekliye müjde! SGK, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri 5700 TL nasıl alabilir?
Ayşe Gülper Özdemir kimdir?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
Hakan Çimenser kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.