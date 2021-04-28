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29 Nisan 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Nisan Perşembe at yarışı programı

Gün geçmiyor ki TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 28.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
29 Nisan 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Nisan Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 29 Nisan 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 29 Nisan PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 29 Nisan Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 29 Nisan 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

29 Nisan Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 29 Nisan 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 29 Nisan 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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