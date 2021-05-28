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29 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Mayıs Cumartesi at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili yeni ayrıntılar 28 Mayıs 2021 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 28 Mayıs 2021 gününe ait TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:01
29 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Mayıs Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 29 Mayıs 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 29 Mayıs CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Mayıs 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 29 Mayıs Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

29 Mayıs Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 29 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 28.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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