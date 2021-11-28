İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Kasım Pazartesi at yarışı programı

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 28 Kasım 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Kasım 2021 Pazar 13:30
29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Kasım Pazartesi at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 29 Kasım 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 29 Kasım PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Kasım 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 29 Kasım Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 29 Kasım 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

29 Kasım Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 29 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 28.11.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Popüler Haberler

29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Kasım Pazartesi at yarışı programı
TJK 28 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
Muhasebe müdürü maaşı ne kadar? Muhasebe müdürü görev ve yetkileri
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanı maaşları ne kadar?
İnşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar? İnsaat demiri bağlama ustasının görevi nedir?
Boru kıvırma makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor? Boru kıvırma makinesi işçisi maaşları
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak
Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler
Satış müdürü maaşı ne kadar? Satış müdürlerinin maaşı insanların dikkatini çekti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.