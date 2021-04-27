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28 Nisan 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Nisan Çarşamba at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 27 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
28 Nisan 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Nisan Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 28 Nisan 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 28 Nisan ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 27 Nisan 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 28 Nisan Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

28 Nisan Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 28 Nisan 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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