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28 Kasım 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Kasım Pazar at yarışı programı

Merak uyandıran TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 27 Kasım 2021 Cumartesi günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:30
28 Kasım 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Kasım Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 28 Kasım 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 28 Kasım PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 27 Kasım 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 28 Kasım Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 28 Kasım 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

28 Kasım Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 28 Kasım 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 28 Kasım 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 27.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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