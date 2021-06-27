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28 Haziran 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Haziran Pazartesi at yarışı programı

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 27 Haziran 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 12:01
28 Haziran 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Haziran Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 28 Haziran 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 28 Haziran PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 28 Haziran Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

28 Haziran Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 28 Haziran 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 27.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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