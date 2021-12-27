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28 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Aralık Salı at yarışı programı

Gündemin dikkat çeken haberlerinden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 27 Aralık 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2021 Pazartesi 13:30
28 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Aralık Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 28 Aralık 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 28 Aralık SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 27 Aralık 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 28 Aralık Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 28 Aralık 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

28 Aralık Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 28 Aralık 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 28 Aralık 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 27.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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