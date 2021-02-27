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27 Şubat 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 27 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, tarihinde kimin maçı var? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:29
27 Şubat 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 27 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

TV'de bugünün maç programı...

13:05 | Perth Glory - Brisbane Roar | beIN Sports 4

16:00 | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor | beIN Sports 2

16:00 | Konyaspor - Gaziantep FK | beIN Sports 1

19:00 | Beşiktaş - Denizlispor | beIN Sports 1

20:30 | Darmstadt - Karlsruhe | S Sport 2

22:30 | Werder Bremen - E.Frankfurt | S Sport 2

22:45 | Charleroi - Genk | Tivibu Spor 2

22:45 | Derby County - Nottingham Forrest| beIN Max 1

23:00 | Rennes - Nice | beIN Max 2

23:00 | Levante - Athletic Bilbao | Spor Smart



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:29
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