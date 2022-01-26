İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
RTÜK, FOX TV ve TELE 1 için kesilen cezayı açıkladı!
Son Dakika
RTÜK, FOX TV ve TELE...

27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Ocak Perşembe at yarışı programı

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 26.01.2022 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

26 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Ocak Perşembe at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 27 Ocak 2022 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 27 Ocak PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 27 Ocak Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 27 Ocak 2022 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

27 Ocak Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 27 Ocak 2022 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 26.01.2022 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Ocak Perşembe at yarışı programı
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
TJK 26 Ocak 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Oyuncu Emre Çaltılı kimdir?
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik görev aldığı dizi ve filmler
Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler
Türk sinemasının usta ismi Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş görev aldığı yapımlar
Sibel Daria Yucad kimdir? Sibel Daria Yucad dizi ve filmleri
Büşra Cebe kimdir? Büşra Cebe hayatı, dizileri ve filmleri
E-Devlet üzerinden ilaç geçmişini silme işlemi nasıl yapılır?
Oyuncu Aysun Güven kimdir? Hayatı ve yer aldığı yapımlar
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Evlilik Sözleşmesi
Trial by Fire film konusu nedir? Trial by Fire oyuncu kadrosu
Gaye Alacacı kimdir? Gaye Alacacı hakkında bilgiler
Köksal Engür kimdir? Köksal Engür kaç yaşında, nereli?
Zeynep Gülmez kimdir, nerede doğmuştur? Zeynep Gülmez evli mi? Zeynep Gülmez kaç yaşında?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Ocak 2022 Çarşamba
26 Ocak 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ödemeleri belli oldu mu? 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaplara yatacak!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.