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27 Nisan 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Nisan Salı at yarışı programı

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 26.04.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:00
27 Nisan 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Nisan Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 27 Nisan SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 27 Nisan Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 27 Nisan 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

27 Nisan Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 27 Nisan 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 27 Nisan 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:00
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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