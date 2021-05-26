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27 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Mayıs Perşembe at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 26.05.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:01
27 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Mayıs Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 27 Mayıs 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 27 Mayıs PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 27 Mayıs Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

27 Mayıs Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 27 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 26.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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