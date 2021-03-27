27 Mart 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 27 Mart 2021 Cumartesi

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 27 Mart 2021 Cumartesi Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

27 Mart 2021 Cumartesi Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

27 Mart 2021 Cumartesi TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

16:00 Comoros – Togo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

16:00 Mainz – Nünberg Hazırlık Maçı Mainz 05 Youtube

17:00 İngiltere – İsviçre UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor HD UEFA.tv

19:00 Kenya – Mısır Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Güney Afrika – Gana Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Gambiya – Angola Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Gabon – Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Botsvana – Zimbabve Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

20:00 Rusya – İzlanda UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:00 Zambiya – Cezayir Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

22:00 Ekvator Ginesi – Tanzanya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

22:00 Libya – Tunus Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

22:45 İspanya – Yunanistan FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus, S Sport

22:45 İtalya – Kuzey İrlanda FIFA Dünya Kupası Eleme CBC Sport

22:45 İngiltere – San Marino FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

22:45 Almanya – İzlanda FIFA Dünya Kupası Eleme UEFA.tv S Sport Plus S Sport2

23:00 Fransa – Danimarka UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor HD UEFA.tv

23:00 Portekiz – Hırvatistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?