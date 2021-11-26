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27 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Kasım Cumartesi at yarışı programı

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 26 Kasım 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2021 Cuma 13:30
27 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Kasım Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 27 Kasım 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 27 Kasım CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 27 Kasım Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 27 Kasım 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

27 Kasım Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 27 Kasım 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 27 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 26.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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