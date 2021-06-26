İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

27 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Haziran Pazar at yarışı programı

Sıcak gündemde yer tutan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 12:01
27 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Haziran Pazar at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 27 Haziran 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 27 Haziran PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 27 Haziran Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 27 Haziran 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

27 Haziran Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 27 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 26.06.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

26 Haziran 2021 Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı
27 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Haziran Pazar at yarışı programı
Fox TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2021
Bugün kimin maçı var? 26 Haziran 2021 Cumartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
ATV canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
26 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal D yayın akışı
TV 8'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? TV 8 26 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
Alya dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
EDHO Hızır'ın yeni düşmanı Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Hakkı Ergök hakkında bilgiler
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
Diploma Sorgulama Sistemi (DSS) nedir? Diploma Sorgulama masıl yapılır?
Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan ) kimdir?
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2021 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2021 vergi levhası kaç günde çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.