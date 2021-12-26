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27 Aralık 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Aralık Pazartesi at yarışı programı

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 26-12-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2021 Pazar 13:30
27 Aralık 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Aralık Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 27 Aralık 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 27 Aralık PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 26 Aralık 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 27 Aralık Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 27 Aralık 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

27 Aralık Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 27 Aralık 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 27 Aralık 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 26.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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