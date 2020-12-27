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27 Aralık 2020 Pazar Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Aralık 27 Pazar tarihli haberimizde Bugün hangi maçlar var?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 21:17
27 Aralık 2020 Pazar Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 27 Aralık Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 27 Aralık pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 27 Aralık pazar tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 27 Aralık pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

27 Aralık pazar günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 

13:30 | Menemenspor - Keçiörengücü| TRT Spor - beIN Sports MAX 1

 13:30 | Gaziantep FK -Alanyaspor| beIN Sports 1

 15:00 | Leeds United -Bunley| S Sport

15:30 | Antwerp - Charleroi| Tivibu Spor

16:00 |Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor| beIN Sports 1

 16:00 |Denizlispor- Ankaragücü| beIN Sports 2

 16:00 | Akhisarspor -Giresunspor| TRT Spor - beIN Sports MAX 1

 16:00 |Adanaspor- Bandırmaspor | TRT Avaz -beIN Sports MAX 2

 17:15|West Ham United-Brighton| S Sport

 19:00 |Başakşehir-Kasımpaşa| beIN Sports 1

 19:00 | Ankaraspor - Samsunspor | TRT Spor - beIN Sports MAX 1

 19:30 |Liverpool- West Bromwich | S Sport

  20:15| Anderlecht - Beerschot | Tivibu Spor

 22:15| Wolverhampton -Tottenham| S Sport

 23:00 | Belenenses - Sporting | S Sport +



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:17
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