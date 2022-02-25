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26 Şubat 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Şubat Cumartesi at yarışı programı

Merak uyandıran TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 25 Şubat 2022 Cuma günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Şubat 2022 Cuma 13:30
26 Şubat 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Şubat Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 26 Şubat 2022 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 26 Şubat CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Şubat 2022 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 26 Şubat Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 26 Şubat 2022 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

26 Şubat Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 26 Şubat 2022 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 26 Şubat 2022 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 25.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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