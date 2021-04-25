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26 Nisan 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Nisan Pazartesi at yarışı programı

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 25 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:00
26 Nisan 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Nisan Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 26 Nisan PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Nisan 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 26 Nisan Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

26 Nisan Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 26 Nisan 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00
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BültenIzmirAt YarışıKocaeliTJKProgam
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