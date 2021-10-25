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26 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ekim Salı at yarışı programı

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 25.10.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:30
26 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ekim Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 26 Ekim 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 26 Ekim SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Ekim 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 26 Ekim Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 26 Ekim 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

26 Ekim Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 26 Ekim 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 26 Ekim 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 25.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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