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26 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ağustos Perşembe at yarışı programı

Birçok kişinin merak ettiği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30
26 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ağustos Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 26 Ağustos 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 26 Ağustos PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Ağustos 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 26 Ağustos Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

26 Ağustos Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 26 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 26 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 25.08.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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