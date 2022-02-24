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25 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Şubat Cuma at yarışı programı

Şubat 24 Perşembe günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:30
25 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Şubat Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Şubat 2022 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Şubat CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Şubat 2022 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Şubat Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Şubat 2022 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Şubat Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Şubat 2022 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 24.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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