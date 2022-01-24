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25 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Ocak Salı at yarışı programı

Okurlarımızın merakını uyandıran TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 24 Ocak 2022 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:30
25 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Ocak Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Ocak 2022 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Ocak SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Ocak Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Ocak 2022 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Ocak Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Ocak 2022 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Ocak 2022 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 24.01.2022 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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