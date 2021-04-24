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25 Nisan 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Nisan Pazar at yarışı programı

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 24 Nisan 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:00
25 Nisan 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Nisan Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Nisan 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Nisan PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Nisan Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Nisan 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Nisan Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Nisan 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Nisan 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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