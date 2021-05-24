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25 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Mayıs Salı at yarışı programı

Mayıs 24 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:01
25 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Mayıs Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Mayıs 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Mayıs SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Mayıs Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Mayıs 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Mayıs Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Mayıs 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 24.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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