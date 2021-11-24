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25 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Kasım Perşembe at yarışı programı

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine ilişkin yeni gelişmeler, 24.11.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:30
25 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Kasım Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Kasım 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Kasım PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Kasım 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Kasım Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Kasım 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Kasım Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Kasım 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 24.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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