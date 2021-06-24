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25 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Haziran Cuma at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 24 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 12:01
25 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Haziran Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Haziran 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Haziran CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Haziran Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Haziran 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Haziran Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Haziran 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 24.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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