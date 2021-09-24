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25 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Eylül Cumartesi at yarışı programı

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 24.09.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

24 Eylül 2021 Cuma 13:30
25 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Eylül Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Eylül 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Eylül CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Eylül 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Eylül Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Eylül 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Eylül Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Eylül 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 24.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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