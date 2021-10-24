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25 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Ekim Pazartesi at yarışı programı

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 24 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Ekim 2021 Pazar 13:30
25 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Ekim Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 25 Ekim 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 25 Ekim PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Ekim 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 25 Ekim Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 25 Ekim 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

25 Ekim Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 25 Ekim 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 25 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 24.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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