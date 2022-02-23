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24 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Şubat Perşembe at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihli yazımızda TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:30
24 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Şubat Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 24 Şubat 2022 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 24 Şubat PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 24 Şubat Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 24 Şubat 2022 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

24 Şubat Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 24 Şubat 2022 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 24 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 23.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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