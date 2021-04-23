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24 Nisan 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Nisan Cumartesi at yarışı programı

Sıcak gündemde yer tutan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 23 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:01
24 Nisan 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Nisan Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 24 Nisan 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 24 Nisan CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 24 Nisan Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

24 Nisan Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 24 Nisan 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:01
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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