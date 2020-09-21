23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat Samuel Kalu Fenerbahçe'nin kendisi için 2 kez teklifte bulunduğunu söyledi

Kalu, Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı kiralama teklifi için sarı lacivertli ekibe takım için önemli bir oyuncu olduğunu ve Bordeaux’un bu teklifi kabul etmeyeceğini söylediğini ifade ederken, Bordeaux yönetiminin de teklifi kabul etmediğini söyledi.

Fenerbahçe ikinci bir teklif yaptı

Fenerbahçe için zorlayamam

Nijeryalı oyuncu kiralama teklifinin ardından Fenerbahçe yönetiminin ikinci bir teklifle geldiğini ve satın alma opsiyonlu ikinci bir teklif sunduğunu söyledi ve Bordeaux’un bu teklife yanıt vermediğini ifade etti.

Genç sağ kanat oyuncusu hala Bordeaux kulübünün oyuncusu olduğunu ve elinden geleni yaparak kulübe fayda sağlamak istediğini ifade etti ve kulübünün teklifi kabul etmesi için zorlamayacağını söyledi.

Fransa ekibinin yeni sezonda çıktığı 4 maçta da görev alan oyuncu bir gol atma başarısı gösterdi.