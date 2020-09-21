23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat Samuel Kalu Fenerbahçe'nin kendisi için 2 kez teklifte bulunduğunu söyledi

Kalu, Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı kiralama teklifi için sarı lacivertli ekibe takım için önemli bir oyuncu olduğunu ve Bordeaux’un bu teklifi kabul etmeyeceğini söylediğini ifade ederken, Bordeaux yönetiminin de teklifi kabul etmediğini söyledi.
Fenerbahçe ikinci bir teklif yaptı
Fenerbahçe için zorlayamam
Genç sağ kanat oyuncusu hala Bordeaux kulübünün oyuncusu olduğunu ve elinden geleni yaparak kulübe fayda sağlamak istediğini ifade etti ve kulübünün teklifi kabul etmesi için zorlamayacağını söyledi.
Fransa ekibinin yeni sezonda çıktığı 4 maçta da görev alan oyuncu bir gol atma başarısı gösterdi.
Son Güncelleme: 21.09.2020 18:54