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23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 22.02.2022 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

22 Şubat 2022 Salı 13:30
23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 23 Şubat 2022 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 23 Şubat ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Şubat 2022 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 23 Şubat Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

23 Şubat Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 22.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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