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23 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Kasım Salı at yarışı programı

Basın bülteninde göze çarpan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 22 Kasım 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atarak, TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
23 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Kasım Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 23 Kasım 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 23 Kasım SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 23 Kasım Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 23 Kasım 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

23 Kasım Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 23 Kasım 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 23 Kasım 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 22.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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