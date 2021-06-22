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23 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Haziran Çarşamba at yarışı programı

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 22.06.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

22 Haziran 2021 Salı 12:01
23 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Haziran Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 23 Haziran 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 23 Haziran ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Haziran 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 23 Haziran Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

23 Haziran Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 23 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 22.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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