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23 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Ekim Cumartesi at yarışı programı

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 22 Ekim 2021 Cuma tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ekim 2021 Cuma 13:30
23 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Ekim Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 23 Ekim 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 23 Ekim CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Ekim 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 23 Ekim Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 23 Ekim 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

23 Ekim Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 23 Ekim 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 23 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 22.10.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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