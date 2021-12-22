İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

23 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Aralık Perşembe at yarışı programı

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 22 Aralık 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

22 Aralık 2021 Çarşamba 13:30
23 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Aralık Perşembe at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 23 Aralık 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 23 Aralık PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Aralık 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 23 Aralık Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 23 Aralık 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

23 Aralık Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 23 Aralık 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 23 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 22.12.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
23 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Aralık Perşembe at yarışı programı
Türkiye'de Google üzerinden en çok aratılan konular nelerdir?
TJK 22 Aralık 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
İşyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
SGK Genel Sağlık Sigortası(GSS) nedir, kimler faydalanabiliyor?
2022 Vakıfbank EFT ücreti Vakıfbank EFT saatleri
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Ahır için hibe desteği veren kurumlar hangileri? Devlet, çiftçiye ahır yapmaları için hibe desteği veriyor
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?
Into The Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
İdari İşler Uzmanı ne kadar maaş alır? 2021 İdari İşler Uzmanı maaşı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabiliyor mu?
Ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği karlı olur mu? Mısır ve ayçiçeği nasıl yetişir? Mısır ve ayçiçeği yetiştirme maliyet hesabı
Hangi kurum ve kuruluşlar kadın girişimcilere destek sağlamaktadır?
KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor
Karşılıksız burs veren kurumlar hangileri?
Beyin kanaması ve belirtileri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.