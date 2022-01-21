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22 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Ocak Cumartesi at yarışı programı

Gündeme bomba gibi düşen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 21.01.2022 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

21 Ocak 2022 Cuma 13:30
22 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Ocak Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 22 Ocak 2022 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 22 Ocak CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Ocak 2022 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 22 Ocak Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 22 Ocak 2022 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

22 Ocak Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 22 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 22 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 21.01.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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