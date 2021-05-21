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22 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Mayıs Cumartesi at yarışı programı

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 21.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

21 Mayıs 2021 Cuma 12:01
22 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Mayıs Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 22 Mayıs 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 22 Mayıs CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Mayıs 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 22 Mayıs Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 22 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

22 Mayıs Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 22 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 22 Mayıs 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 21.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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