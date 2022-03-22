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22 Mart 2022 Salı Bugün Hangi Maçlar Var? 22 Mart Spor Karşılaşmaları Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

22 Mart Salı günü itibari ile futbol severler günün karşılaşmalarını ve saat kaçta nerede yayınlanacağını merak ediyorlar.

22 Mart 2022 Salı 10:58
22 Mart 2022 Salı Bugün Hangi Maçlar Var? 22 Mart Spor Karşılaşmaları Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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22 Mart Salı günü itibari ile futbol severler günün karşılaşmalarını ve saat kaçta nerede yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki 22 Mart Salı günü hangi maçlar var? Karşılaşmalar nerede, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor..

Dünyada her kesimden insanlar tarafından büyük ilgi gören spor dallarından birisi olan futbol müsabakaları günümüzde sık bir şekilde takip edilmektedir. Büyük bir tutku olarak görülen futbol karşılaşmaları her gün yeni maç gündemleri ile izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Peki 22 Mart 2022 Salı günü hangi karşılaşmalar ve müsabakalar var? Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

22 MART 2022 SALI GÜNÜN KARŞILAŞMALARI

Salı günü gündemde pek karşılaşma yer almazken Kadınlar Futbol Ligi'nde Şampiyonlar Ligi müsabakaları bugün oynanıyor. İşte o liste..

20:45
Bayern Münih - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Youtube

22:05
Dunfermline - Partick

İskoçya Championship
Bilyoner TV

23:00
Real Madrid - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Youtube TV

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