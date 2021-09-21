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22 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Eylül Çarşamba at yarışı programı

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 21.09.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Eylül 2021 Salı 13:30
22 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Eylül Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 22 Eylül 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 22 Eylül ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Eylül 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 22 Eylül Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 22 Eylül 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

22 Eylül Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 22 Eylül 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 22 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 21.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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