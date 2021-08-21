İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

22 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Ağustos Pazar at yarışı programı

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 21.08.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30
22 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Ağustos Pazar at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 22 Ağustos 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 22 Ağustos PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 21 Ağustos 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 22 Ağustos Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 22 Ağustos 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

22 Ağustos Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 22 Ağustos 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 22 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 21.08.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

22 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Ağustos Pazar at yarışı programı
TJK 21 Ağustos 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Ağustos 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Ağustos 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ağustos 2021 Cumartesi
Hafta sonu 22 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 22 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir, ne kadar sürede çıkar? 2021
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Fizyoterapist kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan Fizyoterapist maaşları
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.