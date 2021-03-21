21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar
TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.
TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 21 Mart 2021 Pazar Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
21 Mart 2021 Pazar Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?
21 Mart 2021 Pazar TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı
13:30
İstanbulspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
13:30
Ümraniyespor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2
13:30
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
14:00
Spartak Moskova 2 - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Omsk - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Energetik BGU - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Kauno Zalgiris - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
15:00
Tekstilshtik - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Dinamo Bryansk - Samara
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Metz - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3 Bilyoner TV
15:00
Chertanovo - Yaroslavl
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Hamburg - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
15:00
Braunschweig - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
15:00
Erzgebirge Aue - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
15:15
Bounemouth - Southampton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
15:30
Brentford - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
16:00
Vicenza - Pescara
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Y.Malatyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Göztepe - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Nizhny Novgorod - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
FK Chayka - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
FK Panevezys - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
16:00
Eskişehirspor - Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Reggiana - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Pordenone - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Frosinone - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Empoli - Virtus Entella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Athletic Bilbao - Eibar
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
16:00
Pribram - Bno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
FC Vitebsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:45
Al Dhafra - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:45
Al Ittihad - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Amiens - Troyes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
17:00
Slaven Belupo - Istra 1961
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Hacken - Vasteraas
İsveç Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
17:00
Crotone - Bologna
İtalya Serie A
Bein Sports 3 Bilyoner TV
17:00
Slask Wroclaw - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:30
Köln - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
A Spor S Sport Plus Bilyoner TV
17:30
Werder Bremen - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV
17:30
E.Frankfurt - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
17:30
Bayen Münih - Stuttgart
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
18:00
Monza - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:00
Sabadell - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
18:00
St.Johnstone - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Livingston - Hibenian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Kilmanock - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Hamilton - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Dundee United - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Dunfermline - Inveness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Ayr - Raith
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Arbroath - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Watford - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 2 Bilyoner TV
18:00
Bansley - Sheffield W.
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
18:00
Karvina - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Brest - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Morton - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:15
Waasland Beveren - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
18:15
Celta Vigo - Real Madrid
İspanya La Liga
D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
18:30
Santa Clara - Tondela
Portekiz Liga NOS
18:30
Fortuna Sittard - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
18:30
Paços Ferreira - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
LASK - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:00
Nice - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:00
Nitra - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ruzomberok - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Senica - SKF Sered
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zlate Moravce - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Samsunspor - Giresunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Trabzonspor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:05
Hajduk Split - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Bani Yas - Hatta
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:15
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
19:30
Rakow Czestochowa - Gonik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
Slovan Bratislava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
20:00
Zalgiris Vilnius - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Spal - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Patronato - Huracan
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
20:00
FC Minsk - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Spezia - Cagliari
İtalya Serie A
Bein Sports 3 Bilyoner TV
20:00
Gimnasia - Atletico Tucuman
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
20:15
Arges - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:15
FC Lausanne - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:15
Mallorca - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:30
Schalke 04 - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:30
KAS Eupen - Kortrijk
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Mouscron - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Jablonec - Slovan Liberec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Swansea - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2 Bilyoner TV
20:30
Everton - Manchester City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3 Bilyoner TV
20:30
Huesca - Osasuna
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
21:00
Portimonense - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV
22:00
Lech Poznan - Jagiellonia
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:00
Pau - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Feyenoord - FC Emmen
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
22:00
Valenciennes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Le Havre - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Paris FC - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Niort - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
22:00
Nancy - Clermont
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3 Bilyoner TV
22:00
Guingamp - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Chateauroux - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:30
Leganes - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:30
Lugano - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:30
Plt. Lasi - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:45
Inter - Sassuolo
İtalya Serie A Ertelendi
Yayın Yok
22:45
Beerschot - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Lierse - Lommel
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
23:00
RKC Waalwijk - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:00
Brighton - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Valladolid - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
23:00
Espanyol - UD Logrones
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:30
Sporting Lisbon - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV
Futbol Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?
Canlı futbol maçlarının TV yayın akışı bilgilerine üstteki tablodan erişebilirsiniz. Futbol maçlarının hangi gün ve saatte yayınlandığını sayfamızda bulabilirsiniz.
2021 Liglere göre futbol yayın hakları ;
Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.
Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.
İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.
Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.
Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.
Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.
İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.
Futbol tarihçesi
Günümüzde hemen herkesin aşina olduğu bildiği futbolun tarihi epey bir eskiye dayanmaktadır.
Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmese dearkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerle birlikte ayakla topa vurma oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzandığı belirlenmiştir. Bu bulgularla birlikte Çin'de askerler tarafından bu top oyununun oynandığı anlaşılmıştır. Askerler toprağa iki direk dikip topu bu direklerin arasından geçirmeye çalışmışlar. Askerlerin bu oyunu yapma sebebi de idman amaçlı olmuştur. Aynı zamanda eski Türklerde de futbol benzeri olan tepük isimli bir oyun vardır. Bu oyun Divan'ı Lügat'it Türk, Baybars Tarihi ve Hıtay Name gibi pek çok tarihi eserde yer almıştır.
Eski Mısır Medeniyeti'nde de futbolun duvar resimlerinde görülmesiyle Mısırlılar'ın futbolla olan ilişkisini kanıtlamıştır. Yunanlı ünlü şair Homeros'un Odissea isimli eserinde de top oynayan kişilerden bahsedilmiştir.Yunanlılar MÖ 100 yıllarında bu oyunu 15'er kişilik gruplar şeklinde belli kurallar ile "Episkyres" isminde oynamışlardır.
O zamanalarda oynanan futbol ilkel bir biçimde oynanmıştır. Moden futbolun temeli Romalı askerlerin oynadığı Harpastum isimli oyun ile olmuştur. Bu oyun Episkyresten esinlenerek oynanmıştır. Moden futbolun atası kabul edilen Harpastum oyununda amaç, topu kaparak el ve ayak vuruşlarıyla topu rakip sahaya göndermektedir. Bu oyun savaş taktiklerinde başarılı olmak için oynanmıştır. Oyunda günümüzdeki saha dizilişin temeli vardır. Dizilişte hücüm hattı, ortada detek birliği ve en geride de muhafızlar yer almıştır.
Tarihi eskiye dayanan futfbol oyunu 12. yy'da İngiltere'de moden olarak oynananmaua başlamıştır. Öyleki İngiltere'de futbol çok sevilmeye başlamış ve fittikçe artan sevgi ile beraber kamu düzenini de bozmaya başlamış. Ardından kral tarafından ülkede futbol oynanması yasaklanmış. Bu durum futbolu kötülemeye sebep olsa da İngilizler futbola olan sevgisi devam etmiştir. Ardından İngiliz soyluları tarafından Giiyoca Del Calcio adlı yani tepmek, tepmelekemk anlamına gelen oyunu ülkede yakmak istemişlerdir. Daha sonra da futbola olan ilgi bu sayede daha da artmıştır. İtalya'daki oynanan bu oyun günümüz futbol oyununa benzeerlik göstermektedir.
İngiltere'de yasak olan futbol, 1583'te tekrar oynanmaya başlanmış ve bu defa basit kurallar dahil edilmiştir. Sert oynayışa karşı kurallar ve hakem seçimi bu karalların bazılarıdır. Faul sisitemi de o zamam getirilmiştir.1862 yılına gelindiğinde ise bu kurallar daha ayrıntılı olarak genişletilmiş, takımların 11 kişi ile sahaya çıkacağı, ofsayt kuralı ve elle oynamamnın yasaklandığı kurallar eklenmiştir. 1857'deise ilk futbol kulübü olan Sheffield Club kurulmuştur. 1963'de ise İngiliz Futbol Birliği kurulmuş ve moden futbolun temelleri atılmıştır. FA, futbolda kurulan dünyanın ilk milli federasyonu olmuştur.