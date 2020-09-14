İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri belli...
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...

21 bin TL değerinde kablo çalan 3 hırsız yakalandı!

Kocaeli'nde İletişim Kurumu ekiplerinin çalışma yaptığı alanda 178 metre fiber kablo ve ekipmanları çalan 3 hırsız Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda yakalandı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:58
21 bin TL değerinde kablo çalan 3 hırsız yakalandı!
Takip Et:

Kocaeli iletişim kurumunun çalışma yaptığı Çayırova ilçesinde 3 hırsız kuruma ait 21 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı. Kablolara ek olarak yelek ve tanıtım kartlarını da çalan hırsızlar için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalar ve incelemeler sonrasında 28 – 30 Ağustos ve 13 Eylül tarihlerinde iletişim kurumunun çalışma esnasında ekipmanları çalan hırsızlar araştırılıyor. Hırsızlığı yapan 3 kişi de yakalanırken T.H isimli kişinin 3 suç kaydı, A.C isimli kişinin 4 suç kaydı ve M.A adlı kişinin 1 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ekipmanları eksiksiz olarak ele geçiren polis ekipleri şirket isminin olduğu 3 adet yelek, 3 adet tanıtım kartı, 3 duba ve 178 metre uzunluğunda fiber kabloyu ele geçirdi. Gözaltına alınarak sorgulanan 3 hırsız tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 15:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da orta sahanın bir numaralı adayı Pastore!
Galatasaray'da orta sahanın bir numaralı adayı Pastore!
Lille Mustafa Kapı transferini duyurdu
Lille Mustafa Kapı transferini duyurdu
Fatih Terim, 29. ölüm yıl dönümünde Metin Oktay'ı yaptığı şiirli paylaşım ile andı!
Fatih Terim, 29. ölüm yıl dönümünde Metin Oktay'ı yaptığı şiirli paylaşım ile andı!
NBA'de batı konferansının ilk finalisti belli oldu! Lakers finalde!
NBA'de batı konferansının ilk finalisti belli oldu! Lakers finalde!
Kylian Mbappe sezon sezonunda PSG ile yolları ayırabilir
Kylian Mbappe sezon sezonunda PSG ile yolları ayırabilir
Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak
Josef de Souza yeniden İstanbul'da! İmzayı atacak

Popüler Haberler

Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Vergi levhası nedir? 2020 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
2020 emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Devletten vatandaşlarımıza her ay 711 TL ödeme
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
İmar Barışı Başvurusu İçin Son Tarih Ne Zaman? İmar Affı Ne Zaman Sona Erecek?
En düşük SGK sigorta primi ne kadardır? Bağkur - Sgk ve İsteğe bağlı sigorta primleri
Ramazan Bayramında Hangi Diziler Yayınlanmayacak? Yeni Bölümler Ne Zaman Yayınlanacak?
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özberk hakkında bilgiler
İnternetten anında gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileridir?
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
BİM indirimli ürünler 11 Eylül – 18 Eylül 2020 aktüel kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.