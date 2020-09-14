21 bin TL değerinde kablo çalan 3 hırsız yakalandı!

Kocaeli iletişim kurumunun çalışma yaptığı Çayırova ilçesinde 3 hırsız kuruma ait 21 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı. Kablolara ek olarak yelek ve tanıtım kartlarını da çalan hırsızlar için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalar ve incelemeler sonrasında 28 – 30 Ağustos ve 13 Eylül tarihlerinde iletişim kurumunun çalışma esnasında ekipmanları çalan hırsızlar araştırılıyor. Hırsızlığı yapan 3 kişi de yakalanırken T.H isimli kişinin 3 suç kaydı, A.C isimli kişinin 4 suç kaydı ve M.A adlı kişinin 1 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ekipmanları eksiksiz olarak ele geçiren polis ekipleri şirket isminin olduğu 3 adet yelek, 3 adet tanıtım kartı, 3 duba ve 178 metre uzunluğunda fiber kabloyu ele geçirdi. Gözaltına alınarak sorgulanan 3 hırsız tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.