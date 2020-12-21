İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

21 Aralık 2020 Pazartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 21 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 05:56
21 Aralık 2020 Pazartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 21 Aralık 2020 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 21 Aralık 2020 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 21 Aralık 2020 Pazartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 21 Aralık 2020 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

21 Aralık 2020 Pazartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 13:30 | Ümraniyespor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 

⚽️ 13:30 | Gençlerbirliği vs MKE Ankaragücü | beIN SPORTS HD 1 

⚽️ 14:00 | Obradoiro vs Basket Zaragoza | SPOR SMART 2 

⚽️ 14:30 | Torino vs Bologna | beIN SPORTS HD 3 

⚽️ 15:00 | Brest vs Montpellier | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 15:30 | Nünberg vs Erzgebirge Aue | S SPORT 2 

⚽️ 16:00 | Celta Vigo vs Deportivo Alaves | SPOR SMART 

⚽️ 16:00 | Denizlispor vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1 

⚽️ 17:00 | Sassuolo vs Milan | beIN SPORTS HD 3 

⚽️ 17:00 | Benevento vs Genoa | beIN CONNECT 

⚽️ 17:00 | Dijon vs Monaco | beIN SPORTS MAX HD 1 

⚽️ 17:00 | Inter vs Spezia | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 17:00 | Cagliari vs Udinese | beIN SPORTS MAX HD 2 

⚽️ 17:00 | Nantes vs Angers | beIN CONNECT 

⚽️ 17:00 | Saint-Etienne vs Nimes | beIN CONNECT 

⚽️ 17:00 | RC Strasbourg vs Bordeaux | beIN CONNECT 

⚽️ 17:15 | Tottenham vs Leicester City | S SPORT 

⚽️ 17:30 | Freiburg vs Hertha Berlin | S SPORT 2 

⚽️ 18:15 | Granada vs Real Betis | SPOR SMART 

⚽️ 19:00 | Beşiktaş vs BB Erzurumspor | beIN SPORTS HD 1 

⚽️ 19:00 | Lorient vs Rennes | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 19:00 | İstanbulspor vs Bursaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 

⚽️ 19:30 | Man United vs Leeds United | S SPORT 

⚽️ 20:00 | Atalanta vs Roma | beIN SPORTS HD 3 

⚽️ 20:00 | Wolfsburg vs Stuttgart | S SPORT 2 

⚽️ 20:30 | Cadiz vs Getafe | SPOR SMART 

⚽️ 20:30 | FC Barcelona Lassa Bàsquet vs Club Joventut de Badalona | SPOR SMART 2 

⚽️ 22:15 | West Bromwich vs Aston Villa | S SPORT 

⚽️ 22:45 | Lazio vs Napoli | beIN SPORTS HD 4 

⚽️ 23:00 | Eibar vs Real Madrid | SPOR SMART 

⚽️ 23:00 | Lille vs Paris Saint-Germain | beIN SPORTS HD 3



Son Güncelleme: 21.12.2020 05:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 maçtır mağlubiyet almayan Trabzonspor, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı haline geldi!
5 maçtır mağlubiyet almayan Trabzonspor, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı haline geldi!
Fenerbahçe, Juan Jesus transferini bitiriyor!
Fenerbahçe, Juan Jesus transferini bitiriyor!
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Kayserispor kadroda ki eksikliklerden yakınıyor! Kayserispor'da 6 futbolcu kadroda yer alamayacak!
Kayserispor kadroda ki eksikliklerden yakınıyor! Kayserispor'da 6 futbolcu kadroda yer alamayacak!
Ankara derbisi yaklaşıyor! Gençlerbirliği-Ankaragücü ilk 11'i ve maçın hakemi
Ankara derbisi yaklaşıyor! Gençlerbirliği-Ankaragücü ilk 11'i ve maçın hakemi
Galatasaray camiasına şok! Yoğun bakıma kaldırılan Duygun Yarsuvat'ın durumu ciddi
Galatasaray camiasına şok! Yoğun bakıma kaldırılan Duygun Yarsuvat'ın durumu ciddi

Popüler Haberler

21 Aralık 2020 Pazartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
2020 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 21 Aralık 2020 Pazartesi
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2020 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Aralık 2020
Engellilere devletten 11 maddi yardım
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Keremcem, Ayu Ting Ting düetin klibini yayınladı!
Magnum Maserati çekiliş sonucu açıklandı mı? Magnum Maserati çekiliş sonucu nereden, nasıl açıklanacak?
Yaz tatili kısalacak mı, yaz tatilinde okullarda eğitim devam edecek mi? Tatil kaç gün olacak?
Tv8 Doya Doya Moda programı başvuru nasıl yapılır? Tv8 Doya Doya Moda başvuru adresi ve şartları
2020 Topkapı Sarayı ne zaman açılıp ne zaman kapanıyor? 2020 Topkapı Sarayı giriş ücreti ve saatleri
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 21 Aralık 2020 Pazartesi
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Aralık 21 Pazartesi
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Vakıfbank havale ve eft işlem güncel ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.