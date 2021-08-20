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21 Ağustos 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Ağustos Cumartesi at yarışı programı

20 Ağustos Cuma 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 20 Ağustos 2021 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:30
21 Ağustos 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Ağustos Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 21 Ağustos 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 21 Ağustos CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 20 Ağustos 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 21 Ağustos Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 21 Ağustos 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

21 Ağustos Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 21 Ağustos 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 21 Ağustos 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 20.08.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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