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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları Zürih'te çekildi. Kura sonrasında G grubunda yer alan Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 15:08
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, bugün İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle intenet üzerinden gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcular Daniele De Rossi ve Rafael van der Vaart görev aldı.

Türkiye’nin Dünya Kupası rakipleri belli oldu

Kura çekimi ile G Grubunda yer alan Türkiye, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ay yıldızlı ekibin eşleştiği takımları değerlendirdi. TRT Spor’a bağlanan Güneş, takımların çok güçlü olduğunu belirterek çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Cebelitarık ile daha önce eşleşmediğimizi ifade eden teknik adam, Hollanda ile daha önce oynayıp kazandığımızı ancak torbada yer alan takımların oldukça güçlü olduğunu söyledi. Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, ‘’Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. ‘Bizim çocuklarımız’ dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız’’ diyerek görüşlerini aktardı.

Cenk Tosun: Birinci olarak çıkmak istiyoruz

İngiltere’nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacaklarına inandıklarını dile getirdi. TRT Spor’a bağlanarak kura çekimini değerlendiren oyuncu, Hollanda ve Norveç’in oldukça güçlü takımlar olduğunu belirterek, zirve yarışının Hollanda, Türkiye ve Norveç arasında geçeceğine inandığını dile getirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki diğer gruplar şu şekilde:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Anavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
FIFADünya KupasıTürkiyeCenk TosunHollandaNorveçG GrubuKatarZürih
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