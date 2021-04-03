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2021 THY Euroleague play off ne zaman oynanacak?

2021 Euroleague play off hangi tarihte başlayacak? Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Türkiye temsilcisi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko sezonun bitişine iki hafta kalasıya play-off'u garantileyip önemli başarıların altına imza attı. Temsilcilerimizin bulunduğu son sekize kalmayı garantilemesi ile gözler Euroleague play-off ne zaman başlayacak sorusuna çevrilmiş durumda.

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:05
2021 THY Euroleague play off ne zaman oynanacak?
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2021 Euroleague play off hangi gün başlayacak? THY Euroleague play off karşılaşmaları ne zaman? Sorularının cevapları basketbol tutkunlarınca araştırılmaya başlandı. THY Euroleague'de tüm gözler play offlara çevrilmiş durumda. Son 8'e çıkarak büyük başarıların altına imzasını atan temsilcilerimizin rakipleriyse önümüzdeki haftada karşılaşacak son hafta maçları ile netleşecek. Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en kritik organizasyonunda 32’nci haftanın mücadelesi oynanıyor.

THY Euroleague play off maçları ne zaman?

Haftanın 32. maçları, kulüp bazlı Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonunda oynanıyor. Ligin en güçlü takımlarından biri olan Anadolu Efes, Real Madrid karşısında İspanya'da çeyrek final biletini kazandı Lacivert-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi'nde en çok puanı alan takım unvanını alarak Madrid'de 25 sayı üstünlükle 108-83 yenerek 21. galibiyeti aldı.

Almanya'da Bayen Münih'i 77-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 20 galibiyet alarak yine son 8 takım arasına girdi. Euroleague'in bitmesine iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, organizasyonun ikinci turunda atılımları dikkat çekti. Her iki temsilcimiz ligin ikinci yarısında 15 maçta 13 galibiyet elde ederek, sadece 2 mağlubiyet alarak ve performanslarıyla liderliği ele geçirdiler.

2021 Euroleague play off ne zaman oynanacak?

EuroLeague Play-off 2020-21 tunuvası (çeyrek final) Nisan 202’de oynanacak. 1., 2. ve (gerekliyse) 5. maçlar 1. takım, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takım tarafından oynanacaktır. 3 galibiyet alan takımlar Final Four'a yükselecek.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueThyAvrupaBasketbolAnadolu EfesFenerbahçe Beko
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